Disney+ ha una nuova sorpresa per i fan di Indiana Jones

Gli amanti della saga non hanno avuto un nuovo film da vedere dal 2023, anno in cui è uscitoe il Quadrante del Destino, il quinto e ultimo capitolo della serie cinematografica, sequel die il Regno del Teschio di Cristallo del 2008. Tuttavia,è tornato al centro della scena grazie al recente lancio del videogiocoand the Great Circle, uscito lo scorso 9 dicembre su PC, Xbox Series S e Xbox Series X. Secondo molti critici, si tratta di uno dei migliori giochi dell’anno.A dare seguito a questa ventata di entusiasmo,ha inaugurato l’anno nuovo con unaspeciale per i fan della saga. Come alcuni ricorderanno, nel 2024 i primi quattro film classici dierano stati rimossi dalla piattaforma a causa di una questione di diritti di distribuzione.