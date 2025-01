Golssip.it - Costanza Caracciolo: “Vieri papà presente, adoro andare a San Siro con lui a vedere l’Inter”

Lavoro, famiglia, amore., oggi imprenditrice e influencer e moglie dell'ex attaccante dell'Inter Christian, si è raccontata a tutto tondo ai taccuini del Corriere della Sera. Un viaggio nella sua vita quotidiana dentro e fuori casa. Ecco le sue parole: «Il 18 marzo 2019 ci siamo sposati con rito civile a villa Litta Modignani, nel quartiere di Affori». Una location nel verde, ben più romantica di una sala comunale: «Volevamo un’unione informale, senza clamori né gossip, lontana dal caos del centro città». A Milano il tema sicurezza è molto sentito: diversi personaggi famosi (da Elenoire Casalegno ad Alba Parietti) hanno rivelato di avere paura, cosa ne pensa? «Sono d’accordo, io non vado più in giro da sola la sera, non sono tranquilla come in passato e non lo sarei se pensassi che lo facessero le mie figlie.