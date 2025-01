Controlli straordinari interforze ad Aulla, identificate 45 persone

Leggi su Corrieretoscano.it

, su disposizione del Questore Santi Allegra, nella zona di.L’attivita? coordinata dalla Polizia e finalizzata al contrasto dei fenomeni di criminalita? diffusa, degrado urbano, spaccio di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e furti in abitazione, e? stata realizzata dalle volanti della Questura, da pattuglie dell’Arma e della polizia municipale di, con il concorso del reparto prevenzione crimine Toscana della Polizia.Il servizio predisposto dalla Questura e? stata effettuato In attuazione delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza, in base alle quali vengono sistematicamente disposti piani di controllo del territorio che, attraverso l’emanazione diretta delle ordinanze da parte del Questore, sono posti in essere con la collaborazione di tutte le forze di polizia presenti.