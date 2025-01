Ilrestodelcarlino.it - Aspettando la Befana Un sacco di feste

La notte dellasi avvicina. Non è un sogno e non è la realtà, ma è una fiaba per bambini che dura da centinaia di anni. Immancabile l’appuntamento domani 5 gennaio alle 14.30 in piazza Almerici a Cesena, con l’evento ‘la’, con il tradizionale concerto dei pasquaroli per salutare l’arrivo della. Sempre in piazza Almerici, lunedì 6 gennaio alle 16, ci sarà lo spettacolo dei clown in strada ‘fai davvero il clown?’. Ma gli apputamenti non mancano in tutto il Cesenate. Oggi pomeriggio, alle 16 alla biblioteca Ceccarelli di Gatteo, torna la tombola dellacon ricchi premi per tutti i bambini e a seguire una dolce merenda per tutti. Domani, 5 gennaio, in piazza Ciceruacchio a Cesenatico, dalle ore 15.30 avrà inizio ‘Piano Sky’, una scenografia con una dama al pianoforte con la sua grande gonna illuminata e un repertorio musicale per intrattenere il pubblico.