Dilei.it - Ascolti tv del 3 gennaio, la sfida è tra Cenerentola e Juventus-Milan

Una serata televisiva all’insegna del cinema e del calcio quella di venerdì 3che ha visto su Rai 1 il filmdi Kenneth Branagh e su Canale 5 la partita di Supercoppa.Le vacanze di Natale non sono ancora finite e in attesa che a partire da settimana prossima vengano messe in onda nuovi show e fiction o tornino i consueti appuntamenti televisivi, i palinsesti offrono pochi stimoli.Per gli appassionati di calcio, Canale 5 ha trasmesso la partita. Tutti gli altri hanno potuto scegliere tra la favola di, rivisitata da Kenneth Branagh, con protagonista Lily James su Rai1. Nel cast ci sono anche Cate Blanchett, nei panni della matrigna, ed Helena Bonham Carter, incantevole fata madrina. Su Italia1 Un’impresa da Dio, su Rete4 Beast o su Rai3 3000 anni di attesa in prima visione.