WWE: SmackDown passa a 3 ore, più spazio per i talenti dimenticati

La WWE inaugurerà una nuova era di Friday Nightquesta notte, poiché il brand blu diventerà uno show di tre ore per il prossimo futuro. Con un’ora aggiuntiva, sembra che la WWE abbia intenzione di dare maggiore visibilità aimeno utilizzati. Chris Featherstone, noto per aver riportato diverse notizie esclusive di recente, ha condiviso su X chesi focalizzerà nel dare maggiore visibilità aimeno utilizzati. Tra i nomi citati spicca quello di Blair Davenport, che potrebbe beneficiare di più opportunità grazie al nuovo format dello show:“Questa sera debutta il nuovo format di 3 ore per WWE #. Mi è stato riferito che uno degli obiettivi principali sarà dare maggioreaimeno utilizzati. Come già riportato in precedenza, Blair Davenport è uno dei nomi emersi per ottenere più visibilità in televisione e, con questo nuovo format, sarà pronta a brillare.