United Cup Italia-Repubblica Ceca 0-1 | Paolini ko con Muchova

Jasminesi arresa a Karolinanel match che ha aperto l’ultimo quarto di finale diCup traalla “Ken Rosewall Arena” di Sydney., numero 22 Wta, si è imposta con un doppio 6-2 regalando il punto di vantaggio alla sua squadra. Per la 28enne di Olomuc si è trattato del quinto successo in altrettante sfide con l’azzurra numero 4 Wta, che complessivamente è riuscita a strappare un set soltanto alla giocatrice. Ora il match tra Flavio Cobolli, n.32 ATP, e Tomas Machac, n.25 ATP, con il ceco che si è sempre imposto nei due confronti precedenti, disputati al turno di qualificazione dello Us Open 2022 (cemento) ed al primo turno del Challenger di Andria (veloce indoor) dello stesso anno. In questa edizione diCup il 22enne romano ha battuto in due set Dominic Stricker ed in tre Ugo Humbert al quale ha annullato un match-point: il 24enne di Beroun ha invece ceduto a Casper Ruud in tre set ma ha poi superato Hubert Hurkacz sempre in tre set.