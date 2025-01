United Cup di Tennis l’Italia è battuta dalla Repubblica Ceca | addio alla semifinale

Leggi su Ilfaroonline.it

Sydney, 3 gennaio 2024 – E' laad accederedellaCup di, in svolgimento a Sydney.è stataper 2-0.La prima sconfitta è arrivata da Jasmine Paolini (6-2, 6-2 per mano di Karolina Muchova), la seconda è arrivata da Flavio Cobolli che è stato superato da Tomas Machac per 6-2, 6-1.Il doppio misto, per completare il programma e per lo spettacolo, vedrà schierare Sara Errani e Andrea Vavassori, che giocheranno con gli esordienti in competizione Gabriela Knutson ed a Patrik Rikl.Foto FITP