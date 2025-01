Quotidiano.net - Tradizione e inclusione nel cuore di Rimini con l'evento "In Viaggio con i Re Magi"

Il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, asi celebra, come ormai è divenuta, unche racconta l’arrivo dei. Un ricco corteo in costumi d'epoca, accompagnato da musica, balli e canti tradizionali, si snoderà lungo i luoghi simbolo della cittadina emiliano-romagnola, per festeggiare l’arrivo dei tre Re dall'oriente, coinvolgendo i numerosi presenti in un momento di festa. Quella dei Reè una ricorrenza che si celebra in molti Paesi nel mondo: se è vero che la Befana è unatipicamente nostrana, altrettanto vero è che ad aspettare l'arrivo di Baldassarre, Melchiorre e Gasparre e dei loro doni, sono migliaia di bambini in tutto il mondo. A, il prossimo 6 gennaio, dalle ore 17:00 alle 19:00, il centro storico si animerà di musica, colori e tradizioni grazie alla seconda edizione di “Incon i Re”: ununico che celebra l’anticadell’arrivo deipresso la capanna della natività.