Sudcorea, fallito tentativo di arresto del presidente sospeso Yoon

Seul, 3 gen. (askanews) - Corea del Sud ancora nel caos. L'agenzia statale anticorruzione ha bloccato undi arrestare ilSuk-yeol per la sua fallita manovra per instaurare la legge marziale, dopo un confronto duro tra gli investigatori e il personale di sicurezza presidenziale.L'Ufficio per le indagini sulla corruzione dei funzionari di alto livello (CIO) ha dichiarato di aver interrotto l'esecuzione del mandato circa cinque ore dopo l'arrivo dei suoi investigatori per arrestare. In un comunicato il Cio ha espresso "profondo rammarico per il comportamento del sospettato che si è rifiutato di rispettare le procedure legali stabilite", non presentandosi alle tre convocazioni agli interrogatori. L'ufficio ha tempo fino a lunedì per eseguire il mandato dicon le accuse d'insurrezione e abuso di potere legate al tentato colpo di mano di, che la notte del 3 dicembre impose la legge marziale per essere poi costretto a ritirarla sei ore dopo a causa del voto contrario dell'Assemblea nazionale, che poi ha deciso il suo impeachment, ancora in attesa di conferma da parte della Corte costituzionale.