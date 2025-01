Liberoquotidiano.it - "Sinner ha fatto la stessa cosa in questi ultimi giorni": il retroscena su Jannik che fa sognare l'Italia

Esattamente dodici mesi fa,avevale stesse cose:del 2023 allenamento al Country Club di Montecarlo, cenetta con amici, Capodanno a fare le valigie, 2 gennaio partenza per l'Australia. Mai avrebbe pensato, allora, di essere all'alba di un anno che gli ha relegato di tutto: emozioni, trionfi, due Slam, il numero 1 del ranking, momenti di estasi ma anche notti insonni per via di guai fisici (l'anca dolente e la tonsillite pre-Olimpiadi) e, soprattutto, per l'affaire-Clostebol che lo tormenta tuttora. Alla fine di questa annata travolgente che l'hadiventare personaggio dell'anno, il ragazzo di Sesto divenuto uomo ha riesattamente le stesse cose, forse per scaramanzia: si è allenato con il coach Simone Vagnozzi e il preparatore atletico Mattei Panichi a Montecarlo, ha trascorso il 31 dicembre con amici ma senza Anna Kalinskaya, poi ha brindato al 2025 con due piloti delle Ferrari vincitrici della 24 Ore di Le Mans, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, e con il ciclista Giulio Ciccone.