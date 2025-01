Sport.quotidiano.net - Serie c femminile. Ravenna Women in ripresa con lo sguardo al Tavagnacco

Leggi su Sport.quotidiano.net

La fine dell’anno ha portato in dote alun ottimo 0-0 a Venezia, contro il 1985, formazione di centro classifica. Il, abbondantemente rinnovato dopo il mercato – rispetto a fine ottobre sono 5-6 le nuove titolari – è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, visto che i suoi 3 punti sono arrivati da altrettanti pareggi. L’obiettivo è provare a raggiungere la salvezza, al momento molto lontana. È vero, infatti, che soltanto l’ultima retrocede direttamente nell’Eccellenza regionale e il Gatteo Mare ha solo 2 punti in più delle bizantine ma per poter approdare ai playout serve mantenere sotto i 5 punti il distacco dal, al momento 11º e candidato agli spareggi retrocessione con la 14ª.che, però, ha 13 punti. Certamente più vicine e più semplici da raggiungere con un buon girone di ritorno, Isera (8 punti) e Chieti (9).