Salto con gli sci Tournée dei 4 trampolini 2025 | Insam supera le qualificazioni ad Innsbruck

Adcome ad Oberstdorf. Nella terza tappa delladei 4è ancora una volta Alexl’unico italiano are il turno di qualificazione sul trampolino Hs128, mentre Francesco Cecon non è riuscito a rientrare tra i primi 50 in Austria. Sul Bergisel del capoluogo tirolese, l’altoatesino – eliminato prima dell’appuntamento clou a Garmisch Partenkirchen – è atterrato a 115,5 metri e ha totalizzato 101,8 punti nel turno preliminare, chiudendo così al quarantunesimo posto. Un piazzamento che regala all’azzurro l’accoppiamento proibitivo al primo turno (13:30 di sabato) con il giapponese Ryoyu Kobayashi, decimo, tre volte vincitore del Torneo dei quattro.A dominare leè stata ancora l’Austria. Stavolta, però, c’è un solo austriaco sul podio preliminare, a differenza di Garmisch Partenkirchen, dove Daniel Tschofenig e Michael Hayböck si piazzarono alle spalle di Jan Hörl, oggi primo con 139,7 punti.