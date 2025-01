Metropolitanmagazine.it - Salomon, brand specializzato in attrezzature sportive, nomina Guillaume Meyzenq nuovo CEO

Da stagista a CEO e presidente: è la storia di, dal 1 gennaio di quest’anno ufficialmente in carica per. Ilfranceseininvernali, punta a rafforzare la propria notorietà del marchio in Nord America e nella Grande Cina. E lui, con 28 anni di esperienza all’interno dello stessoalle spalle, è perfetto per ricoprire questo ruolo. La sua fedeltà all’azienda è infatti stata finalmente premiata.è ilCEO diIlpresidente ha dichiarato la gratitudine del suoruolo. “Sono profondamente onorato ed entusiasta di guidare, un marchio iconico che incarna innovazione e passione per lo stile di vita legato agli sport di montagna moderni. Entrare income stagista ha segnato l’inizio di un percorso professionale appagante, e sono felice di continuare questa eredità, plasmando il futuro dello sport e della cultura.