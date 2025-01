Romadailynews.it - Roma, furto in casa scoperto grazie alla videosorveglianza: due arresti al Quadraro

Bloccati dai carabinieri mentre tentavano la fuga con gioielli rubati.A, nel quartiere, due uomini di 40 e 46 anni, entrambi senza fissa dimora e di origine georgiana, sono stati arrestati dai Carabinieri perin abitazione.L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo la segnalazione al numero d’emergenza 112 da parte della proprietaria di un appartamento in via Masurio Sabino.La donna, tramite il sistema diinstto nella sua, ha notato in tempo reale i due uomini mentre rovistavano tra i suoi effetti personali, approfittando della sua momentanea assenza. La segnalazione immediata ha permesso ai carabinieri di intervenire prontamente e bloccare i sospettati sulle scale del condominio, subito dopo che erano usciti dall’abitazione.I militari hanno trovato in loro possesso diversi monili in oro, presumibilmente sottratti dall’appartamento.