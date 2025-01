Quotidiano.net - Rivoluzione affitti brevi: le multe per chi non è in regola arrivano a 8mila euro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 gennaio 2025 – Cin agli, ma non è un brindisi. Con il Codice identificativo nazionale in vigore da ieri si attua infatti in modo definitivo l’attesa stretta anti-evasione al turismo mordi e fuggi voluta dal ministero del Turismo. Da oggi chi non rispetta i nuovi requisiti rischia fino a 8.000di multa. E gli effetti sono stati immediati: già alle 8.30 di ieri mattina quasi l’80% delle strutture registrate (451.000 su 571.000) risultava in possesso della targa univoca, mentre le regioni in cui è stato rilasciato il maggior numero di Cin sono state la Toscana (54.148), il Veneto (48.751), la Lombardia (48.469), il Lazio (40.254), la Puglia (36.722) e la Sicilia (35.418). Cos’è il Cin Chi deve averlo Come richiederlo Le sanzioni Sicurezza e key box L’associazione La ministra Cos’è il Cin Il Codice identificativo nazionale, assegnato dal Ministero del Turismo alle strutture ricettive e agli immobili destinati a locazionio turistiche, è il nuovo codice introdotto per identificare in modo univoco queste unità e garantire la trasparenza fiscale.