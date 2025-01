Digital-news.it - Michele Padovano, da oggi il documentario Sky Sport: Innocente, 17 Anni Senza Libertà

La nuova Produzione Originale Skydedicata all’attaccante della Juventuscampione d’Europa nel 1996, protagonista di una lunga e dolorosa vicenda giudiziariaPer la prima volta su Skyunin due puntateche ripercorre la vita di un protagonista dellocon un taglio inedito, incrociandovita agonistica, “crime” e dramma personale, con le testimonianze di tanti personaggiSu SkyUno, e on demand in streaming su NOWLa prima puntata venerdì 3 gennaio, alle 22.15 - Secondo episodio venerdì 10 gennaioDa campione d’Europa e del mondo con la Juventus a protagonista, suo malgrado, di una lunga e dolorosa vicenda giudiziaria., 17è la nuova Produzione Originale di Sky- presentatain anteprima a Torino- in onda a gennaio su Sky e in streaming su NOW.