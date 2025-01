Laspunta.it - Marchitelli nominato ad Alessandria. La Regina “ad interim” fino alla nomina di Profico dalla Asl Rm 2

La vigilia di Natale il Presidente della Regione Piemonte. Alberto Cirio ha ufficialmente resi noti i nuovi dirigenti delle Asl del Piemonteti dgiunta regionale piemontese. Francescoè il nuovo direttore generale della Asl di. Tulle le informazioni rese note dal nostro quotidiano laspunta.it sono così inevitabilmente confermate.Che si sta per procedere ad un ulteriore giro di valzer per le poltrone apicali della sanità regionale era un fatto già nell’aria e il valzer è cominciato prima di Natale., in quota Lega è stato chiamato a dirigere la Asl di. Un Asl sicuramente importante, ma molto lontana dCapitale e in una delle poche regioni a guida leghista.Di seguito riportiamo il Link della regione Piemonte con le nomine dei direttori generali tra cui quella di Francescoche ha lasciato la sede di Borgo Garibaldi ad Albano per trasferirsi ad