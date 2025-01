Ilgiorno.it - Lombardia: inquinamento in aumento. Colpa (anche) dei botti di Capodanno

Milano, 3 gennaio 2025 – L’anno inizia col botto in molti capoluoghi lombardi: già nel primo giorno nella fascia padana si sono superati i limiti di polveri sottili. Complici i riscaldamenti accesi, l’inversione termica, mai fuochi di fine anno per i festeggiamenti, a Brescia si è arrivati a una concentrazione media di 79 microgrammi/metro cubo di Pm10 (il limite di legge è 50, quello suggerito dall’Oms 25 è di 45), secondo le stime pubblicate sul sito di Arpa. Valori altia Bergamo (67), Pavia (90), Como (48), addirittura sopra i 100 microgrammi/mc per Cremona (115), Lodi (122), Milano (151) e Monza (117). Ancora peggio è andata con le concentrazioni di Pm2.5, le polveri ultrasottili, per le quali attualmente non è previsto un limite medio giornaliero, ma che, secondo l’Oms, non dovrebbero superare le concentrazioni di 15 microgrammi/metro cubo.