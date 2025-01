Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Innsbruck 2025 in DIRETTA: alle 13.30 il via della prova, azzurri alla caccia del pass

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Dopo la gara di Garmisch, la classificavede al comando l’austriaco Daniel Tschofenig. Il classe 2002 ha asfaltato la concorrenza nelladi Capodanno, centrando la prima vittoria di carriera nella kermesse e attestandosi in prima posizione nella graduatoria con 622.5 punti. Seguono Jan Hoerl (614.6) e Stefan Kraft (613.8): i due connazionali di Tschofenig sono chiamati al riscatto dopo una prestazione non eccellente nella gara di due giorni fa.13.10 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovatiqualificazioneterza tappadei 42024-, in programma ad(Austria).Buongiorno amici di OA Sport e benvenutiqualificazioneterza tappadei 42024-, in programma ad(Austria).