Oasport.it - LIVE Paolini-Muchova 2-6 2-6, Italia-Cechia 0-1 United Cup in DIRETTA: azzurri spalle al muro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-MACHAC (2° MATCH DALLE 7.30)LADI ERRANI/VAVASSORI-/MACHAC (3° MATCH DALLE 7.30)LADI MUSETTI-MUNAR (2° MATCH DALLE 6.00)09:25 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.09:24 Nessun ACE e 2 doppi falli per la toscana, che ha servito il 63% di prime ricavando il 58% di punti. In difficoltà Jasmine con la seconda, dalla quale ha raccolto soltanto il 38% a causa dell’aggressività dell’avversaria.09:22 Sconfitta troppo severa nelle proporzioni per la numero uno azzurra, che non ha sfruttato nessuna delle 10 palle break avute a disposizione. Innumerevoli i game ai vantaggi, ben nove, tutti vinti dalla ceca.