Ladri nella villa dell’imprenditore Vitali | il tentato furto ripreso integralmente dalle telecamere

Bergamo. Hanno atteso l’uscita della colf e, una volta assicuratisi dell’assenza dei proprietari di casa, sono entrati in azione: sono da poco passate le 20 del 30 dicembre quando due malviventi, con volto travisato da berretta e mascherina, scavalcano il muro di cinta dellaMassimo, in via Tre armi.L’azione, fulminea, è ripresadall’impianto di videosorveglianza: i due si aggirano già all’esterno della proprietà, attendendo il momento propizio, e una volta scattata l’ora “X” sfruttano i sassi del muro che delimita la proprietà per entrare in giardino.A passo svelto si dirigono subito verso le finestre: uno, in abiti più sportivi, indossa una giacca a vento di colore chiaro, mentre l’altro, più elegante, un cappotto doppiopetto.Il buio all’interno dell’abitazione li spinge a essere ancora più intraprendenti: si infilano i guanti e con l’ausilio di un grosso cacciavite provano a scardinare gli infissi.