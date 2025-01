Lanazione.it - La Spezia avrà una nuova pista di pattinaggio agonistica

La, 3 gennaio 2025 – Launadiper attività agonistiche di alto livello. Questo grazie a una collaborazione tra pubblico e privato che rientra nella pianificazione voluta dall'amministrazione comunale per il potenziamento delle infrastrutture sportive anche in chiave di promozione del territorio e supporto alle attività scolastiche e giovanili. Il programma si inserisce, infatti, in un’attività portata avanti dalla società PIX Development che prevede, nell’ambito di un intervento edilizio, la realizzazione di unadapubblica. Quella che verrà realizzata sarà un’infrastruttura completa con le caratteristiche necessarie per l’organizzazione di manifestazioni sportive ufficiali, anche a carattere regionale per quello che riguarda gli standard tecnico agonistici.