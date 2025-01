Ilrestodelcarlino.it - La neve ferma la Via degli Dei

La presenza dellaha fatto sì che molti escursionisti rinunciassero a percorrere la ViaDei. Sebbene il cammino possa essere affrontato in sicurezza anche quando il sentiero è coperto dalla coltre bianca, naturalmente è necessario indossare una adeguata attrezzatura, alla fine è prevalsa la prudenza che in questi casi non è mai troppa. Tra le persone che avevano prenotato la loro permanenza per affrontare questa esperienza vi erano anche turisti stranieri i quali hanno preferito comunque raggiungere la montagna bolognese, cercando qualcosa di alternativo. Gli alberghi, soprattutto nella zona tra Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, si sono comunque riempiti e hanno subito poche disdette, immaginando comunque che vi fosse qualcosa di poco pubblicizzato ma che valesse la pena di essere visto da chi, appunto, è abituato ad osservare la natura.