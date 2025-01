Quotidiano.net - La Befana sbarca a Bologna: tanti eventi da gustare insieme a famiglia e amici

Se avete deciso di trascorrere il giorno dellasiete nella città giusta: glie le mostre, dedicate non solo ai più piccoli ma a tutta la, sono davveroe c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nel weekend che precede lasono in programma il “Bol On Ice” presso l’Unipol Arena e il “Disney Concert” dedicato a Frozen presso il Teatro EuropAuditorium. Invece fino al 6 gennaio stesso il Parco Grand Tour Italia, dedicato alle tradizioni regionali italiane, si trasforma in un vero villaggio natalizio: tra piste di pattinaggio, giochi, installazioni e mercatini con proposte artigianali e gastronomiche, ce n’è davvero per tutti i gusti. I presepi di Ivan Dimitrov tornano a, nell'affascinante spazio espositivo della Sala Museale “Possati” del Complesso del Baraccano, con la mostra “Nativity 2024” fino al 6 gennaio.