Incidenti stradali, Salvini gongola per i numeri in calo. Ma i dati reali lo smentiscono

Ha aspettato il 3 gennaio Matteoper comparire sui social e cantare vittoria per il suo nuovo Codice della strada. Per il ministro, a Capodanno, le vittime registrate sarebbero state “50” contro le “67 dello stesso periodo” del 2023. Peccato che secondo l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps) idel ministro non siano veritieri.si auto-elogia sui social“Oggi sono usciti idi Polizia stradale e Carabinieri suglidella notte di Capodanno e mi sento di dire grazie agli italiani che stanno dimostrando responsabilità e buon senso: glisulle strade italiane sono calati del 21% rispetto al Capodanno dello scorso anno, con una riduzione di morti e feriti grazie ai controlli”, ha detto un tronfio. Che, non pago, ha aggiunto: gli“sono passati da 482 a 429, e i feriti da 305 a 240”.