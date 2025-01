Quotidiano.net - Incendio in centro commerciale a Seul: salvate 40 persone rimaste intrappolate

, 3 gennaio 2025 – Un grandeha interessato unresidenziale ea Seongnam, nella parte meridionale di(Corea del Sud): a riportarlo è l’emittente Ytn. Diversesonobloccate per via del rogo, che si è sviluppato intorno alle 16.40 ora locale (le 8.40 in Italia) ai primi piani di un edificio che in totale ne ha tredici: otto in superficie e cinque sotterranei. In particolare, si ipotizza che le fiamme abbiano avuto origine in una cucina situata al primo piano. All’interno del complesso ci sono appartamenti, negozi, ristoranti, impianti sportivi e un parcheggio sotterraneo. Ytn fa sapere che inizialmente sono stati mobilitati 103 vigili del fuoco, 41 camion dei pompieri e innumerevoli altre attrezzature. Almeno 12sonoferite e sono state trasportate in ospedale: soffrirebbero principalmente per il fumo inalato.