Incendio in centro commerciale a Seul | diverse persone intrappolate

, 3 gennaio 2025 – Minuti di terrore a Seongnam, nella parte meridionale di, capitale della Corea del Sud: l’emittente Ytn riporta chesono bloccate in un complessoin fiamme. Sta trasmettendo in diretta le immagini dell’: il rogo sta interessando i primi piani di un edificio che in totale ne avrebbe almeno otto, e che ospita appartamenti, ristoranti, negozi e un parcheggio sotterraneo. La Ytn riporta che ci sarebbero vittime. Il complessoè avvolto da un denso fumo nero. Notizia in aggiornamento