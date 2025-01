Imprese nuova direttiva UE | nei Cda 33% di donne

Leggi su Ildenaro.it

E’ entrata in vigore a fine anno laUE sull’equilibrio di genere nei consigli d’amministrazione, che ha come obiettivo una rappresentanza di genere più equilibrata nei Cda delle società quotate in tutti gli Stati membri dell’UE. Lastabilisce per le grandi società quotate nell’Ue un obiettivo pari al 40 per cento del sesso sottorappresentato tra i loro amministratori non esecutivi e al 33 per cento tra tutti gli amministratori. La scadenza per il recepimento da parte degli Stati membri era il 28 dicembre 2024 e le aziende dovranno raggiungere gli obiettivi entro il 30 giugno 2026. La quota dinei consigli d’amministrazione delle aziende è in media del 34 per cento nell’UE. Dal 2010, la rappresentanza dellenei Cda delle aziende è migliorata nella maggior parte degli Stati membri dell’UE ma l’entità del progresso varia notevolmente e in alcuni Stati membri è stagnante.