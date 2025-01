Rompipallone.it - Il Napoli ha vinto, bye bye Inter: anche Conte esulta per l’affare

Ultimo aggiornamento 3 Gennaio 2025 14:11 di Giancarlo SpinazzolaProsegue lo scontrofuori dal campo tra, affare concluso epuò sorridere,fuori dai giochi.La Serie A continua a essere avvincente e dopo aver accolto il nuovo anno, domani inizierà la 19esima giornata. Un turno di campionato che vedrà solo sette partite a causa dell’assenza di, Milan, Juve e Atalanta impegnate a Riyadh per la Supercoppa Italiana.Si presenterà così un’occasione per ilper allungare ulteriormente sulle rivali e agguantare il primo posto provvisorio del tabellone. Gli Azzurri però avranno tutt’altro che una sfida facile: in trasferta domani alle 18:00 contro la Fiorentina. In caso di tre punti gli uomini disalirebbero a quota 44, a +3 dall’Atalanta che ha una partita in meno e a +4 dall’che invece deve recuperare ben due partite.