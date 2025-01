Ilfattoquotidiano.it - “Il giro in gondola? Una delusione, volevo vivere i canali in modo autentico. Ecco qual è l’attività più bella da svolgere”: il consiglio di una turista a Venezia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Uninneidi. È questo uno dei desideri dei tantissimi turisti che ogni anno si recano nella città lagunare veneta, nota, appunto, per le sue diramazioni acquatiche che affascinano e attirano visitatori da ogni parte del mondo. C’è chi, però, dopo il viaggio in, si è detto deluso da un’esperienza per cui le aspettative erano altissime, ma che poi si è rivelata, appunto, deludente.Si tratta di Jamie Davis Smith, giornalista americana in viaggio nel Bel Paese insieme alla sua famiglia, che da anni non desiderava altro che condividere questa esperienza insieme alle persone a lei più care. Ma, alla fine, non è stata affascinante come sperava. A farle storcere il naso, in particolare, sono due dettagli: il caos e la poca autenticità dell’esperienza. “Sembrava l’ora di punta, con barche ovunque e il timore costante di urtarnecuna”, scrive su Business Insider.