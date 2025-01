Lanazione.it - Galleria dell'Accademia, ingresso gratuito per la Domenica al Museo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 gennaio 2025 -5 gennaio ladi Firenze apre le porte gratuitamente grazie alla “al”, l'iniziativa del Ministeroa Cultura che consente l’ai musei e ai parchi archeologici statali ogni primadel mese. Ladi Firenze custodisce alcune tra le più importanti collezioni di pittura e scultura al mondo: fra queste si annovera la statuaria michelangiolesca, con il celeberrimo David, e la ricca raccolta di pittura italiana antica. Non meno rilevante è la collezione di moi e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni, che compongono la Gipsoteca allestita nel monumentale Salone’Ottocento. Ilospita anche strumenti musicali dei granduchi Medici e Lorena, provenienti in gran parte dalle collezioni del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.