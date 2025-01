Gamberorosso.it - Fiandre da favola: il regno segreto di beghinaggi silenziosi, biscotti leggendari e birre patrimonio dell’umanità

Punto di arrivo e di partenza di questo itinerario in terra belga è Bruxelles. Ma non è la capitale d’Europa, con i suoi edifici istituzionali, i grandi parchi e le architetture Art Nouveau, la meta del viaggio. Vi portiamo nelle, alla scoperta di un territorio a tratti fiabesco, dove anticherie si alternano a cioccolaterie, canali serpentini e, ovviamente, ristoranti dove degustare la migliore gastronomia tradizionale di quest’affascinante regione nord europea a caccia delle miglioridi Natale. Con la possibilità, in un’oretta, di raggiungere Bruges che dei mercatini di Natale è la capitale capitale.©Pieter D'Hoop/Visit FlandersLovanio capitale della birraNeanche trenta minuti di treno separano Bruxelles da Lovanio, sede di una delle università più antiche d’Europa – la Biblioteca universitaria è una tappa imperdibile – e capitale della birra belga.