Thesocialpost.it - Era uscita per una passeggiata, Vincenza Genchi trovata morta in un bosco

di casa per unaa Castelbuono, un comune in provincia di Palermo, ma non è più tornata. Oggi, venerdì 3 gennaio, il corpo della 77enneè stato rinvenuto senza vita in un’area boschiva.La tragica scoperta è avvenuta dopo lunghe ore di ricerche. Il cadavere della donna è stato trovato nei pressi del ponte dello Scondito, grazie all’intervento delle squadre di ricerca, dei Carabinieri e di unità cinofile specializzate.Le operazioni sono iniziate nelle prime ore di oggi. La figlia della donna, preoccupata per il ritardo nel rientro della madre, ha contattato le autorità, facendo scattare le ricerche.In seguito alla segnalazione, la Prefettura ha attivato prontamente il piano di ricerca per le persone scomparse, mobilitando diverse squadre di soccorso e volontari.