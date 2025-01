Lettera43.it - Enel, finalizzato l’accordo di marzo 2024 per la distribuzione di energia in alcuni comuni lombardi

ha reso noto che, in esecuzione delsottoscritto il 9, è stato effettuato il closing della cessione, da parte della controllata e-ad A2A, del 90 per cento del capitale sociale di Duereti, veicolo societario beneficiario del conferimento delle attività didielettrica insituati nelle province di Milano e Brescia. Il corrispettivo dell’operazione, definito sulla base di un enterprise value (riferito al 100 per cento) di circa 1,35 miliardi di euro, è pari a circa 1,2 miliardi di euro ed è soggetto a un meccanismo di successivo aggiustamento prezzo tipico per questo tipo di operazioni. E-mantiene una partecipazione pari al 10 per cento del capitale sociale di Duereti, funzionale alla fase di start-up della società, che è oggetto di un meccanismo di opzioni put e call (esercitabili dopo un anno dalla data di closing).