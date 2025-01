Quotidiano.net - Chi è Elisabetta Vernoni, la madre di Cecilia Sala: “Faccio il soldato, come lei”

Roma, 3 gennaio 2025 – “Cerco di essere un”. Nel momento di massima apprensione per la figlia,non perde la compostezza. Parlando con Giorgia Meloni che l’ha ricevuta ieri, non ha preteso di conoscere “i giorni” che mancano alla liberazione della giornalista, 29 anni, arrestata in Iran due settimane fa per "violazione delle leggi della Repubblica islamica” e da allora detenuta nel carcere di Evin, ampiamente conosciuto per le sistematiche violazioni dei diritti umani dei prigionieri. "Non piango, non frigno e non chiedo tempi”, dice la donna uscendo da Palazzo Chigi, consapevole che la situazione è delicata. E’ determinata nel denunciare le condizioni carcerarie in cui versa la reporter, che è in una “cella di punizione” e “non in una cella singola”,è stato scritto.