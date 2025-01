Cityrumors.it - Cecilia Sala, corsa contro il tempo | Perchè è importante liberarla prima dell’arrivo di Trump alla Casa Bianca

Leggi su Cityrumors.it

, si continua a lavorare per la scarcerazione della giornalista dall’Iran. Il fattorediventa: gli scenari.Si parlano le ambasciate, un primopasso verso la libertà. Questo è il nuovo tassello del mosaico che dovrà portareliberazione dida Evin a Teheran, carcere iraniano dove la cronista de Il Foglio e podcaster di Chora Media è detenuta dallo scorso 19 dicembre.ancora in carcere in Iran (ANSA-CityRumors.it)La situazione è concitata: una trattativa per la scarcerazione della giornalista 29enne era stata intrapresa lontano dai radar. Appena si è capito che l’operato degli 007 nostrani non sarebbe bastato, è stata diffusa la notizia: a dare l’rme il compagno della cronista. Giornalista de Il Post che ha allertato immediatamente stampa e istituzioni.