Caso Dani Olmo, interviene Flick

Barcellona, 3 gennaio 2025 – La situazione riguardante, svincolato dal 1° gennaio, è ancora lontana dalla conclusione. Dal momento che il Barcellona non rientrava più nei parametri economici della Liga, è stato costretto a svincolare sia il centrocampista spagnolo che Pau Victor. Non sono bastati i tentativi in extremis e il ricorso al Tribunale di Barcellona: dall'inizio del 2025 i blaugrana hanno perso il loro numero 20, ma hanno promesso che nei prossimi giorni tutto verrà risolto. Chesia un giocatore importante per il Barcellona lo dimostrano sia la cifra che è stata sborsata per prelevarlo dal Lipsia, circa 55 milioni di euro, che il rendimento in campo, con lo spagnolo che finora ha totalizzato 6 gol e 1 assist in 15 partite. Sulla situazione legata al suo contratto si è espresso anche Hansi, tecnico del Barcellona.