Lettera43.it - Bafta 2025, annunciate le longlist: c’è La Chimera di Rohrwacher

Dopo la nomination ai Goya spagnoli, Ladi Aliceottiene un altro importante riconoscimento. Il film presentato a Cannes nel 2023 è infatti entrato nelladei, i principali premi del cinema britannico, per la categoria dei migliori lungometraggi internazionali o non in lingua inglese. Tra i favoriti per una candidatura anche Emilia Perez di Jacques Audiard, che potrebbe aggiudicarsi anche vari Golden Globes nella cerimonia del 5 gennaio, e Il seme del fico sacro dell’iraniano Mohammad Rasoulof. In lizza anche Il conte di Montecristo, Ainda estou aqui (I’m still here) visto alla Mostra del Cinema di Venezia e Flow. Si tratta dei risultati del primo turno di votazioni che porteranno alle nomination vere e proprie del 15 gennaio. La cerimonia invece si terrà il 16 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra con la conduzione di David Tennant.