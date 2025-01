Sport.quotidiano.net - Ascoli, il mercato parte in sordina. Annunciato l’addio di Campagna

Ildell’in. Nella prima giornata della finestra invernale il club di corso Vittorio Emanuele non ha fatto registrare ingressi, ma si è provveduto ad annunciare ciò che era già ben noto in precedenza e di cui vi avevamo parlato in maniera dettagliata su queste righe proprio nell’ultimadi dicembre. Il centrocampistaieri è divenuto ufficialmente un giocatore di proprietà del Carpi. Il 22enne bolognese ha deciso di ripartire con i biancorossi legandosi alla società emiliana grazie ad un vincolo contrattuale di un anno e mezzo che di fatto terminerà il 30 giugno 2026. Una nuova avventura per il giocatore che alla fine in casacca bianconera non è mai riuscito a convincere nonostante le varie occasioni avute per dimostrare in campo il proprio valore. Arrivato sotto le cento torri nella scorsa estate per rinforzare un reparto mediano da ristrutturare quasi completamente dopo le tantenze post retrocessione, l’ingresso operato dal direttore sportivo Emanuele Righi alla resa dei conti si è rivelato un autentico flop.