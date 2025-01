Metropolitanmagazine.it - Alessandro Haber e le parole per la figlia Celeste: “Lei è la donna della mia vita”

ha avuto nel 2004 la, nata dalla relazione con l’ex moglie Antonella Bavaro alla quale è stato legato per oltre vent’anni., il corto con laOggi l’attore e lasaranno ospiti dell’ultimo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda oggi a partire dalle 14 su Raiuno. Nata a Roma nel 2004,ha seguito le orme dei genitori, approcciandosi alla recitazione, quando nel 2016 debutta, film di Tonino Zangardi del 2017, mentre quattro anni dopo è è nel cast del corto L’Inganno, che vede la regia del padre e nel quale recita insieme alla madre, Antonella Bavaro, per poi partecipare ad un secondo corto, Ieri di Edoardo Paganelli l’anno successivo. Lo scorso novembre è uscito Fuori Scuola film drammatico, nel quale è tra i coprotagonisti.