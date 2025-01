Zonawrestling.net - AEW: Che fine hanno fatto i Gunns?

Il report del Wrestling ObserverSecondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, uno dei Gunns sarebbe alle prese con un infortunio o un problema di salute che gli impedisce di lottare. La AEW avrebbe quindi deciso di non utilizzare neanche l’altro fratello durante questo periodo di stop forzato.Il Bang Bang Gang ridotto ai minimi terminiL’assenza dei fratelli Gunn, unita a quella di Juice Robinson, lascia Jay White come unico membro del Bang Bang Gang attualmente in tv. La stable, che aveva recentemente perso i Unified World Trios Championship, si trova così fortemente ridimensionata.Una carriera di successo in AEWAustin e Colten Gunn, figli della leggenda Billy Gunn,avuto un percorso importante in AEW. Nel 2023 sono diventati AEW World Tag Team Champions sconfiggendo gli Acclaimed, e nel 2024conquistato i ROH World Six-Man Tag Team Championship insieme a Jay White, unificandoli successivamente con i titoli di trios della AEW.