Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 3 gennaio: Paquete Higuera ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

edNon avevo ancora undici anni, ma come tanti rimasi sorpreso la sera del 10 maggio 1995, quando il Saragozza conquistò a sorpresa la Coppa delle Coppe contro l’Arsenal., nato il 31965 conquistò quel trofeo. Tredici mesi prima festeggiò la Coppa di Spagna.Avrebbe compiuto novant’anni Mario Conti, 55 presenze in Serie B con la Lucchese.è il venticinquesimo anniversario dalla dipartita di Viktor Kolotov. Conquistò numerosi titoli con la Dinamo Kiev, come la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea nel ’75.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 3edproviene da Gli Eroi del Calcio.