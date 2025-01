Quifinanza.it - Swisscom ha completato la fusione Vodafone e Fastweb, cosa cambia per i clienti

Ufficiale l’acquisizione da parte di, proprietaria di, di. L’unione delle due realtà è stata confermata il 31 dicembre 2024. Il commento a caldo dell’amministratore delegato di, Walter Renna, è l’immagine di “una telecomunicazione più innovativa e forte in Italia”. L’integrazione dimette sotto la stessa proprietà oltre 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse, configurando l’operatore come il maggiore sul mercato italiano.per i?L’operazione che ha fuso le due aziende si traduce in una maggiore qualità del servizio per tutti i. Secondo quanto confermato dalla nuova realtà, per ial momento nonquasi nulla. Per le reti mobili di, la rete fissa e la fibra di, l’obiettivo è quello di aumentare la qualità dei servizi, ma soprattutto di avere maggiori risorse da investire in innovazione.