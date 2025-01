Lanazione.it - Pronti, via: ecco i saldi. Sconti: si parte sabato 138 euro a testa di spesa

Per iinvernali lamedia pro capite sarà intorno ai 138, mentre per i nuclei familiari la cifra sale a 307. Sono i dati diffusi dall’Ufficio Studi di Confcommercio, per fotografare l’arrivo del periodo degli. Un ruolo centrale lo giocheranno anche le temperature: in un inverno più freddo dei precedenti, l’occasione per acquistare capi più pesanti e di qualità a prezzi ribassati sarà l’attrattiva principale. "I- commenta Federmoda Confcommercio - rappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere l’interesse di moltissime famiglie alla ricerca dell’affare, e di stranieri che amano i nostri prodotti. Il 2025 si presenta come un anno che sarà caratterizzato da una moda più consapevole, inclusiva e razionale". Sono cinque, precisa Federmoda, le regole che i consumatori dovrebbero seguire per un corretto acquisto degli articoli in questo periodo.