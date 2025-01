Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Conceicao: ‘Vedrete che Milan'”

Questa è lade 'La', in edicola oggi, giovedì 2 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. 'La' oggi in edicola, in, apre presentando la 'Final Four' della Supercoppa Italiana che prenderà il via questa sera, a Riyadh (Arabia Saudita), alle 20:00 ora italiana. All'Al-Awwal Park si sfideranno, nellasemifinale, l'Inter di Simone Inzaghi e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Spazio, poi, al nuovo corso delche, in panchina, presenterà in questo 2025 il portoghese Sergio. Venerdì i rossoneri affronteranno la Juventus, nella seconda semifinale della Supercoppa, senza Rafael Leão. Ma l'ex allenatore del Porto ripartirà da Ismaël Bennacer, Christian Pulisic e da un nuovo assetto tattico, il 4-3-3.