Prima pagina Corriere dello Sport | Kolo Muani il Milan ci prova

Questa è ladel '', in edicola oggi, giovedì 2 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. Il '' oggi in edicola, in, apre parlando di calciomercato (fino al prossimo 2 febbraio, è aperta la finestra invernale dei trasferimenti). In particolare, delle mosse della Juventus di Thiago Motta. Che potrebbe riabbracciare un suo vecchio pupillo dai tempi del Bologna, ovvero l'attaccante olandese Joshua Zirkzee, in rotta con il Manchester United. Zirkzee può partire anche in prestito: i 'Red Devils' lo sostituirebbero con Viktor Gyökeres (ing Lisbona). Quindi, tante altre possibili operazioni. Davide Frattesi (Inter) sogna di tornare alla Roma; ilciper il centravanti Randal(PSG); Jacopo Fazzini (Empoli) è tra Lazio e Napoli, mentre la Fiorentina sta per acquistare il difensore Pablo Marí dal Monza.