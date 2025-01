Ilfattoquotidiano.it - Padre ubriaco dopo 30 birre guida il camion con la figlia di 2 anni: muoiono nel fiume dopo un incidente. La madre disperata: “Non guidate se avete bevuto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si sarebbe messo alla, insieme allapiccolissima, di soli 2, ma non si sarebbe fermato allo stop imposto dagli agenti di polizia e, durante la fuga, il suosi sarebbe ribaltato, portando alla morte di entrambi. Sarebbe questa la storia di Cristopher Johnson, 44, e di suaAddison, che, nel marzo 2020, sono mortiun tragicostradale, causato, presumibilmente, dallo stato alterato in cui si trovava il, cui tasso alcolemico sarebbe stato tre volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. A quasi cinquedi distanza dalla tragedia, la mamma della piccola Addi, Janelle Sharbutt Jones, lavora per sensibilizzare le persone sui pericoli dellain stato d’ebbrezza, specialmente nelle occasioni festive come il Capodanno.Il giorno dell’, Johnson avrebbe preso ladall’asilo perché malata.