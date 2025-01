Non c’è pace per il megastore Pianeta Outlet Dopo le fiamme nella sede ciociara l’allagamento in quella pontina…

Leggi su Dayitalianews.com

Dall’incendio al: non c’è tregua per il punto vendita“”, notodi Priverno, continua a vivere momenti difficili.l’incendio doloso che aveva devastato la, appena aperta, a Frosinone lo scorso novembre, questa mattina i proprietari hanno scoperto un nuovo disastro: il negozio pontino era completamente allagato.Il racconto della figlia del titolare su InstagramA dare la notizia è stata Delia Borrelli, figlia del proprietario, con un video su Instagram che ha subito catturato l’attenzione dei follower. “Abbiamo finito il 2024 con il fuoco e iniziamo il 2025 con l’acqua,” ha esordito ironicamente Delia, mostrando il negozio trasformato in una sorta di piscina, con almeno 10 centimetri di acqua sul pavimento.“Stamattina siamo venuti ad aprire il negozio contenti perché dovevamo preparare centinaia di ordini, e invece abbiamo trovato tutto allagato”, ha raccontato la giovane, mostrando i danni evidenti alla struttura e alla merce esposta.