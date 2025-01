Ilfattoquotidiano.it - Nba, terribile infortunio per Jaden Ivey nel match tra Detroit e Orlando: le sue condizioni

Dopo l’agghiaccianteoccorso a Mathias Lessort in Eurolega che ha provocato ben nove svenimenti e un infarto tra gli spalti, un altro pesantesi è verificato ha colpitodeiPistons durante una partita NBA controte. La sua gamba sinistra, colpita da un avversario che tentatva di recuperare il pallone, si è piegata in maniera innaturale. La caviglia gli è rimasta piantata sul parquet, quasi incastrata sotto il corpo dell’altro giocatore compiendo una torsione preoccupante. Anche se non si hanno ancora informazioni mediche chiare, le sensazioni sul suo conto non sono positive, come raccontato dal coach JB Bickerstaff al termine del: “È dura per noi: non c’è persona o compagno di squadra migliore di, ragazzo che in campo dà tutto”.ha lasciato il campo in barella, mentre i suoi compagni di squadra sono scoppiati in lacrime così come Cole Anthony, l’avversario che in maniera involontaria gli era franato addosso.